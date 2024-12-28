У воєнній розвідці заявили, що Росія накопичила 1400 далекобійних ракет

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Росія все ще має значний запас далекобійних ракет і здатна виготовляти нові, використовуючи іноземні компоненти. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в інтерв’ю Новини.LIVE.

За його словами, Росія має у запасі близько 1400 далекобійних ракет. З них – 350 "Калібрів", 500 "Оніксів", 50 "Кинджалів", понад 130 "Іскандерів" та понад 400 одиниць X-101, X-35 та X-55.

"Але мова йде, що по багатьох позиціях це – недоторканий запас. Тому вони [росіяни] приділяють велику увагу плануванню, розвідці й не працюють так огульно, як це було на перших етапах повномасштабного вторгнення", – констатував Юсов.

Представник воєнної розвідки зазначив, що Росія здатна виготовляти від 40 до 50 ракет "Іскандер", 30-50 "Калібрів" та близько 50 ракет X-101.

"Це виготовлення критично залежить, в тому числі й від іноземних компонентів. Тому посилення санкційної політики, контроль над дотриманням цієї санкційної політики – це важлива частина і завдання, над яким працюють Україна і партнери", – наголосив Юсов.