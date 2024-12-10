В Центре при СНБО опровергли, что Россия может производить до 25 "Орешников" в месяц
Издание Military Watch Magazine якобы со ссылкой на источники в украинской разведке написало, что Россия может производить до 25 баллистических ракет средней дальности "Орешник" в месяц. Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко опроверг.
"Издание, по которому распространена данная дезинформация на англоязычное пространство, является своеобразной прокладкой для легитимизации выгодной для РФ информации и дальнейшего ее распространения", – написал он.
По словам Коваленко, из-за санкций в России значительно замедлился процесс производства высокотехнологичных ракет. Они производят ракеты Х-101 и "Калибр", накапливая их через активное использование "шахедов", однако производство более сложных ракет, таких как "Кинжал", ограничено несколькими единицами.
Что касается ракеты "Орешник", которая имеет еще более сложный цикл производства, информация о ее массовом производстве является сознательной выдумкой, подчеркнул руководитель ЦПД.
- 21 ноября Россия ударила по Днепру баллистической ракетой "Орешник", способной нести ядерный заряд. По словам Путина, ракета была применена в ответ на атаки ATACMS по РФ.
- Президент Владимир Зеленский назвал это "вторым шагом к эскалации" войны и заявил, что ожидает "сильную реакцию" мира.
- В МИД сообщили, что задокументировали признание Путина в ударе по Украине баллистической ракетой средней дальности и отметили, что это заявление будет использовано, чтобы привлечь диктатора к ответственности.