ГУР: Украинские беспилотники гипотетически могут бить на 2000 км вглубь России
Украинские беспилотники с дальним радиусом действия гипотетически способны преодолевать расстояния до 2000 километров. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью Новости.LIVE.
"Из того, что можем говорить, – это уже не секрет – до 2000 километров украинские дальнобойные беспилотные летательные аппараты уже могут гипотетически работать. В большинстве других случаев мы не подтверждаем и не опровергаем. Нет официальных заявлений, когда в большинстве случаев что-то взрывается на России. Могу только сказать, что взрывается там не просто так", – отметил Юсов.
Он отметил, что все подобные инциденты происходят исключительно на объектах, имеющих связь с военно-промышленным комплексом, армией государства-агрессора или инфраструктурой, обеспечивающей его финансирование, логистику или оборону.
Юсов также добавил, что на территории РФ под удары попадает именно военная инфраструктура, в отличие от обстрелов гражданских объектов в Украине, совершаемых врагом.
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