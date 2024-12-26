В сети пишут о попадании дрона по кораблю россиян "Федор Урюпин". ГУР не комментирует

Судно "Федор Урюпин", построенное в 2010 году, было захвачено Россией в 2014 году во время оккупации Крыма

''Федор Урюпин'' (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Вечером 23 декабря в бухте возле поселка Черноморское во временно оккупированном Крыму украинский беспилотник мог поразить российское судно "Федор Урюпин". Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 23 декабря, около 17:00, БпЛА попал в борт корабля "Федор Урюпин". По данным "Крымского ветра", удар пришелся выше ватерлинии, судно не затонуло, но было повреждено.

Судно "Федор Урюпин", построенное в 2010 году, было захвачено Россией в 2014 году во время оккупации Крыма. По словам источника, в последнее время оно не использовалось.

Согласно базе Marinetraffic, буксир "Федор Урюпин" имеет российский флаг, но его владельцем числится украинское ГАО "Черноморнефтегаз".

LIGA.net обратилась к представителю Главного управления разведки, он заявил, что ГУР пока не комментирует инцидент.