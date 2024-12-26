У мережі пишуть про влучання дрона по кораблю росіян "Федор Урюпин". ГУР не коментує
Ввечері 23 грудня у бухті біля селища Чорноморське в тимчасово окупованому Криму український безпілотник міг уразити російське судно "Федор Урюпин". Про це пише Telegram-канал "Крымский ветер" з посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах.
Інцидент стався 23 грудня, близько 17:00, БпЛА влучив у борт корабля "Федор Урюпин". За даними "Крымского ветра", удар припав вище ватерлінії, судно не затонуло, але було пошкоджене.
Судно "Федор Урюпин", побудоване у 2010 році, було захоплене Росією у 2014 році під час окупації Криму. За словами джерела, останнім часом воно не використовувалося.
Згідно з базою Marinetraffic, буксир "Федор Урюпин" має російський прапор, але його власником значиться українське ГАО "Черноморнефтегаз".
LIGA.net звернулася до представника Головного управління розвідки, він заявив, що ГУР поки не коментує інцидент.
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