У мережі пишуть про влучання дрона по кораблю росіян "Федор Урюпин". ГУР не коментує

Судно "Федор Урюпин", побудоване у 2010 році, було захоплене Росією у 2014 році під час окупації Криму

''Федор Урюпин'' (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Ввечері 23 грудня у бухті біля селища Чорноморське в тимчасово окупованому Криму український безпілотник міг уразити російське судно "Федор Урюпин". Про це пише Telegram-канал "Крымский ветер" з посиланням на співрозмовника у правоохоронних органах.

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Інцидент стався 23 грудня, близько 17:00, БпЛА влучив у борт корабля "Федор Урюпин". За даними "Крымского ветра", удар припав вище ватерлінії, судно не затонуло, але було пошкоджене.

Судно "Федор Урюпин", побудоване у 2010 році, було захоплене Росією у 2014 році під час окупації Криму. За словами джерела, останнім часом воно не використовувалося.

Згідно з базою Marinetraffic, буксир "Федор Урюпин" має російський прапор, але його власником значиться українське ГАО "Черноморнефтегаз".

LIGA.net звернулася до представника Головного управління розвідки, він заявив, що ГУР поки не коментує інцидент.