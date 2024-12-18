Атаки на Керченський міст тривають, але багато речей не потрапляють в інфополе – Плетенчук

Дмитро Плетенчук (Скриншот з відео LIGA.net)

Україна продовжує завдавати ударів по незаконно побудованому росіянами Керченському мосту, проте наразі немає тих результатів, про які можна було б повідомити публічно. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Керченський міст більше не охороняють російські катери – тепер об’єкт захищають системи протиповітряної оборони, бонові загородження, авіація окупантів та засоби радіоелектронної боротьби.

Однак це достатньо ефективний захист, якщо міст досі стоїть, зазначив Плетенчук.

"Багато речей, які відбуваються (з боку України. – Ред.) не потрапляють взагалі в інфополе. Так, ми чуємо якісь опосередковані інформаційні відлуння, коли, наприклад, на Telegram-каналі Крымский ветер з`являється картинка з "бахами"… Це як раз ті кейси, коли якась робота триває, але такого результату, який можна показати тут і зараз, немає", – сказав він.

Україна вже двічі завдавала ударів по Керченському мосту. Вперше його було пошкоджено 8 жовтня 2022 року. Тоді стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Декілька секцій автодороги впали в воду.

8 липня 2023 року Міноборони визнало, що це зробила Україна.

17 липня 2023 року влада РФ заявила про атаку двома українськими аквадронами. Це була спецоперація СБУ та ВМС.

26 березня 2024 року голова СБУ Малюк повідомив, що Росія не використовує Кримський міст для військової логістики після ударів по переправі. Але ворог працює над відновленням об’єкта.

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