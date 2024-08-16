Росіяни перекривали Кримський міст та скаржилися на атаку, лунали вибухи – відео

Місцеві канали повідомляли про ймовірний приліт по горі Мітридат у Керчі

Кримський міст. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

У ніч проти 16 серпня над окупованим Кримом лунали вибухи, а окупаційна "влада" перекривала рух Кримським мостом. Зранку Росія звітувала про "відбиття українських дронів". Про це повідомили низка Telegram-каналів та опублікувала відповідні відео. Обережно, у відео присутня ненормативна лексика.

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За даними Telegram-каналу "Крымский ветер", вибухи лунали близько 03:30. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв звітував про те, що у Севастополі працювали сили протиповітряної оборони.

Місцеві канали повідомляли про ймовірний приліт по горі Мітридат у Керчі, де нібито розташовано ракетний комплекс "Панцир-С1". Також вони зазначали про те, що над Кримом патрулювали гелікоптери.

Рух Кримським мостом відкрили лише близько 07:00, місцеві ЗМІ стверджували – за цей час там зібралися багатокілометрові черги з обох боків на автомобільних під'їздах.

Зранку севастопольський гауляйтер заявив, що жоден цивільний об’єкт не постраждав. Водночас Міноборони Росії відзвітувало про начебто знищення п'яти дронів над акваторією Чорного моря та двох безекіпажних катерів в акваторії Чорного моря.

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У ніч проти 26 липня Сили оборони завдали ракетного удару по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму.

Супутники зафіксували наслідки ракетної атаки Збройних Сил України по аеродрому "Саки" в окупованому Криму.

У ніч проти 2 серпня у тимчасово окупованому Севастополі лунали вибухи. Міська окупаційна влада скаржиться на падіння на дах частини ракети.

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