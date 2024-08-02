У Севастополі лунали вибухи, окупанти заявляли про відбиття масованої атаки: деталі

За даними місцевої окупаційної влади, уламки нібито збитої ракети могли впасти на дах будинку

Кримський міст. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/Stringer)

У ніч проти 2 серпня у тимчасово окупованому Севастополі лунали вибухи. Міська окупаційна влада скаржиться на падіння на дах частини ракети. Про це заявив глава окупаційної адміністрації міста Михайло Развожаєв.

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Він стверджує, що фугасна частина нібито збитої ракети ATACMS впала на дах дев'ятиповерхівки.

За його словами, вона нібито пробила дах, але застрягла на технічному поверсі й ніхто з жителів будинку не постраждав.

Развожаєв повідомив, що з будинку евакуюють жителів, там працюватимуть піротехніки.

Моніторинговий канал Кримський вітер заявив, що під ударом могла опинитися російська військова частина протиповітряної оборони.

Також там опублікували супутникові фото та відео.

Фото: Telegram-канал Кримський вітер

Фото: Telegram-канал Кримський вітер

Фото: Telegram-канал Кримський вітер

Місцеві мешканці розповіли у коментарі Суспільне Крим, що вночі чули також вибухи в Євпаторії та Саках.

У ніч проти 26 липня Сили оборони завдали ракетного удару по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму.

Супутники зафіксували наслідки ракетної атаки Збройних Сил України по аеродрому "Саки" в окупованому Криму.

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