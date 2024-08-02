У російському Курську вночі лунали вибухи. Місцева влада скаржиться на атаку дронів – відео

У місцевих Telegram-каналах ширилися відео звуків вибухів у різних районах міста

Кремль. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

У Росії скаржаться на дронову атаку на Курськ. Місцева влада стверджує – вночі лунали вибухи, а в регіоні працювали сили та засоби протиповітряної оборони. Про це повідомив виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнов.

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Місцева влада заявляла про "загрозу ракетних ударів", а потім з'явилося повідомлення про небезпеку дронової атаки у Курській області.

У місцевих Telegram-каналах ширилися відео звуків вибухів у різних районах міста.

Вибухи у Курській області лунають майже щодня з середини липня 2024 року.

Сили оборони здійснювали атаки на телевежу, завод низьковольтної апаратури, кілька нафтобаз та електропідстанцій.

31 липня Сили оборони завдали удару по складу зберігання озброєння і військової техніки російських окупантів біля міста Курськ.

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