В русском Курске ночью раздавались взрывы. Местные власти жалуются на атаку дронов – видео
В России жалуются на дроновую атаку на Курск. Местные власти утверждают – ночью раздавались взрывы, а в регионе работали силы и средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнов.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Местные власти заявляли об "угрозе ракетных ударов", а затем появилось сообщение об опасности дроновой атаки в Курской области.
В местных Telegram-каналах распространялись видеозвуки взрывов в разных районах города.
- Взрывы в Курской области раздаются почти каждый день с середины июля 2024 года.
- Силы обороны совершали атаки на телебашню, завод низковольтной аппаратуры, несколько нефтебаз и электроподстанций.
- 31 июля Силы обороны нанесли удар по составу хранения вооружения и военной техники российских оккупантов возле города Курск.
Читайте также: Зеленский поблагодарил ГУР за точность на дистанции в 1800 км. Вероятно, за удар по "Оленьи"