В русском Курске ночью раздавались взрывы. Местные власти жалуются на атаку дронов – видео

В местных Telegram-каналах распространялось видео звуков взрывов в разных районах города

Кремль. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В России жалуются на дроновую атаку на Курск. Местные власти утверждают – ночью раздавались взрывы, а в регионе работали силы и средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнов.

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Местные власти заявляли об "угрозе ракетных ударов", а затем появилось сообщение об опасности дроновой атаки в Курской области.

В местных Telegram-каналах распространялись видеозвуки взрывов в разных районах города.

Взрывы в Курской области раздаются почти каждый день с середины июля 2024 года.

Силы обороны совершали атаки на телебашню, завод низковольтной аппаратуры, несколько нефтебаз и электроподстанций.

31 июля Силы обороны нанесли удар по составу хранения вооружения и военной техники российских оккупантов возле города Курск.

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