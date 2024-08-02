В русском Курске ночью раздавались взрывы. Местные власти жалуются на атаку дронов – видео
Кремль. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В России жалуются на дроновую атаку на Курск. Местные власти утверждают – ночью раздавались взрывы, а в регионе работали силы и средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнов.

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Местные власти заявляли об "угрозе ракетных ударов", а затем появилось сообщение об опасности дроновой атаки в Курской области.

В местных Telegram-каналах распространялись видеозвуки взрывов в разных районах города.

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