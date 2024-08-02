В Севастополе раздавались взрывы, оккупанты заявляли об отбитии атаки: детали

По данным местных оккупационных властей, обломки якобы сбитой ракеты могли упасть на крышу дома

Крымский мост. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/Stringer)

В ночь на 2 августа во временно оккупированном Севастополе раздавались взрывы. Городские оккупационные власти жалуются на падение на крышу части ракеты. Об этом заявил глава оккупационной администрации города Михаил Развожаев.

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Он утверждает, что фугасная часть якобы сбитой ракеты ATACMS упала на крышу девятиэтажки.

По его словам, она якобы пробила крышу, но застряла на техническом этаже и никто из жителей дома не пострадал.

Развожаев сообщил, что из дома эвакуируют жителей, там будут работать пиротехники.

Мониторинговый канал Крымский ветер заявил, что под ударом могла оказаться российская военная часть противовоздушной обороны.

Также опубликовали спутниковые снимки и видео.

Фото: Telegram-канал Крымский ветер

Фото: Telegram-канал Крымский ветер

Фото: Telegram-канал Крымский ветер

Местные жители рассказали в комментарии Суспильне Крым, что ночью слышали взрывы в Евпатории и Саках.

В ночь на 26 июля Силы обороны нанесли ракетный удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму.

Спутники зафиксировали последствия ракетной атаки Вооруженных Сил Украины по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.

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