Россияне перекрывали Крымский мост и жаловались на атаку, раздавались взрывы – видео

Местные каналы сообщали о вероятном прилете по горе Митридат в Керчи

Крымский мост. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В ночь на 16 августа над оккупированным Крымом раздавались взрывы, а оккупационная "власть" перекрывала движение по Крымскому мосту. Утром Россия отчитывалась об "отражении украинских дронов". Об этом сообщил ряд Telegram-каналов и опубликовал соответствующие видео. Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика.

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По данным Telegram-канала "Крымский ветер", взрывы раздавались около 03:30. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев отчитывался о том, что в Севастополе работали силы противовоздушной обороны.

Местные каналы сообщали о вероятном прилете по горе Митридат в Керчи, где якобы располагался ракетный комплекс "Панцирь-С1". Также они отмечали, что над Крымом патрулировали вертолеты.

Движение по Крымскому мосту открыли лишь около 07:00, местные СМИ утверждали – за это время там собрались многокилометровые очереди с обеих сторон на автомобильных подъездах.

Утром севастопольский гауляйтер заявил, что ни один гражданский объект не пострадал. В то же время Минобороны России отчиталось о якобы уничтожении пяти дронов над акваторией Черного моря и двух безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

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В ночь на 26 июля Силы обороны нанесли ракетный удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму.

Спутники зафиксировали последствия ракетной атаки Вооруженных Сил Украины по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.

В ночь на 2 августа во временно оккупированном Севастополе раздавались взрывы. Городские оккупационные власти жалуются на падение на крышу части ракеты.

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