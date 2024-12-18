Атаки на Керченский мост продолжаются, но многие вещи не попадают в инфополе – Плетенчук

Дмитрий Плетенчук (Скриншот из видео LIGA.net)

Украина продолжает наносить удары по незаконно построенному россиянами Керченскому мосту, однако пока нет тех результатов, о которых можно было бы сообщить публично. Об этом в интервью LIGA.net рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Керченский мост больше не охраняют российские катера – теперь объект защищают системы противовоздушной обороны, боновые заграждения, авиация оккупантов и средства радиоэлектронной борьбы.

Однако это достаточно эффективная защита, если мост до сих пор стоит, отметил Плетенчук.

"Многие происходящие вещи (со стороны Украины. – Ред.) не попадают вообще в инфополе. Да, мы слышим какие-то опосредованные информационные отголоски, когда, например, на Telegram-канале Крымский ветер появляется картинка с "бахами"... Это как раз те кейсы, когда какая-то работа продолжается, но такого результата, который можно показать здесь и сейчас, нет", – сказал он.

Украина уже дважды наносила удары по Керченскому мосту. Впервые он был поврежден 8 октября 2022 года. Тогда произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, ехавшего по железнодорожной части моста. Несколько секций автодороги упали в воду.

8 июля 2023 года Минобороны признало, что это сделала Украина.

17 июля 2023 года власти РФ заявили об атаке двумя украинскими аквадронами. Это была спецоперация СБУ и ВМС.

26 марта 2024 года глава СБУ Малюк сообщил, что Россия не использует Крымский мост для военной логистики после ударов по переправе. Но враг работает над восстановлением объекта.

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