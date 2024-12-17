Росіяни так і не повернули кораблі до сирійської бази Тартус – тримають у морі: супутниковий знімок
Російські кораблі поки що так і не повернулися на морську базу у сирійському місті Тартус та перебувають у морі. Відповідну світлину компанії Planet Labs опублікувала російська служба американського Радіо Свобода.
Медіа зауважує, що це світлина за вівторок, 17 грудня:
Раніше, 14 грудня, агенція Reuters із посиланням на джерела заявила, що Росія відводить своїх військових із лінії фронту, але не залишає дві свої основні бази й веде переговори з новою владою про збереження об'єктів. Водночас схожі дані публікував і Bloomberg. Йдеться про морську базу "Тартус" та авіабазу "Хмеймім".
Водночас 16 грудня українське Головне управління розвідки повідомило, що Росія продовжує евакуйовувати військово-транспортними літаками особовий склад і техніку з території Сирії.
Тим часом очільниця євродипломатії Кая Каллас повідомила, що Європейський Союз порушить питання закриття російських баз у Сирії під час зустрічей із новою владою країни.
За її словами, це питання порушило багато міністрів закордонних справ країн ЄС: вони вважають, що для нового керівництва Сирії має бути умова позбутися російського впливу, оскільки ці бази також дозволяють росіянам вести діяльність щодо Африки та південних сусідів країни.
- 27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо. Уже 8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада.
- Тоді ж ГУР повідомило, що на тлі повалення режиму Асада росіяни виводять кораблі із сирійської бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з авіабази "Хмеймім". Супутникові знімки підтверджували таке виведення. Також є відео, як росіяни виїжджають із Сирії. Уже 14 грудня українська розвідка заявила, що сотні російських військових не можуть дістатися з провінції Хомс до авіабази у Хмеймімі, тому що бояться вогневого ураження їхньої колони.
- Тим часом українська влада працює над постачанням продовольства до Сирії. За словами президента Зеленського, для України це важливо, оскільки що спокійнішою буде ситуація в таких регіонах, то активніше світ зможе допомагати країні встановити мир.