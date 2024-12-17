Росіяни так і не повернули кораблі до сирійської бази Тартус – тримають у морі: супутниковий знімок

Прапор Сирії (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Російські кораблі поки що так і не повернулися на морську базу у сирійському місті Тартус та перебувають у морі. Відповідну світлину компанії Planet Labs опублікувала російська служба американського Радіо Свобода.

Медіа зауважує, що це світлина за вівторок, 17 грудня:

Знімок: Telegram Радио Свобода

Раніше, 14 грудня, агенція Reuters із посиланням на джерела заявила, що Росія відводить своїх військових із лінії фронту, але не залишає дві свої основні бази й веде переговори з новою владою про збереження об'єктів. Водночас схожі дані публікував і Bloomberg. Йдеться про морську базу "Тартус" та авіабазу "Хмеймім".

Водночас 16 грудня українське Головне управління розвідки повідомило, що Росія продовжує евакуйовувати військово-транспортними літаками особовий склад і техніку з території Сирії.

Тим часом очільниця євродипломатії Кая Каллас повідомила, що Європейський Союз порушить питання закриття російських баз у Сирії під час зустрічей із новою владою країни.

За її словами, це питання порушило багато міністрів закордонних справ країн ЄС: вони вважають, що для нового керівництва Сирії має бути умова позбутися російського впливу, оскільки ці бази також дозволяють росіянам вести діяльність щодо Африки та південних сусідів країни.

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