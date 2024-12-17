РФ так и не вернула корабли на сирийскую базу Тартус – держат в море: снимок со спутника
Российские корабли пока так и не вернулись на морскую базу в сирийском городе Тартус и находятся в море. Соответствующее фото компании Planet Labs опубликовала российская служба американского Радио Свобода.
Медиа отмечает, что это фотография за вторник, 17 декабря:
Ранее, 14 декабря, агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что Россия отводит своих военных с линии фронта, но не покидает две свои основные базы и ведет переговоры с новой властью о сохранении объектов . В то же время, подобные данные публиковал и Bloomberg. Речь идет о морской базе Тарттус и авиабазе Хмеймим.
В то же время, 16 декабря украинское Главное управление разведки сообщило, что Россия продолжает эвакуировать военно-транспортными самолетами личный состав и технику с территории Сирии .
Тем временем глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Европейский Союз поднимет вопрос закрытия российских баз в Сирии во время встреч с новыми властями страны.
По ее словам, этот вопрос поднял многие министры иностранных дел стран ЕС: они считают, что для нового руководства Сирии должно быть условие избавиться от российского влияния, поскольку эти базы также позволяют россиянам вести деятельность в отношении Африки и южных соседей страны.
- 27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо. Уже 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада.
- Тогда же ГУР сообщило, что на фоне свержения режима Асада россияне выводят корабли с сирийской базы в Тартусе и опрокидывают остатки вооружения самолетами с авиабазы "Хмеймим". Спутниковые снимки подтверждали такой вывод. Также есть видео , как россияне уезжают из Сирии. Уже 14 декабря украинская разведка заявила, что сотни российских военных не могут добраться из провинции Хомс до авиабазы в Хмеймими, потому что боятся огневого поражения их колонны .
- Тем временем украинские власти работают над поставкой продовольствия в Сирию. По словам президента Зеленского, для Украины это важно, поскольку чем спокойнее будет ситуация в таких регионах, тем активнее мир сможет помогать стране установить мир.