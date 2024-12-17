РФ так и не вернула корабли на сирийскую базу Тартус – держат в море: снимок со спутника

Флаг Сирии (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Российские корабли пока так и не вернулись на морскую базу в сирийском городе Тартус и находятся в море. Соответствующее фото компании Planet Labs опубликовала российская служба американского Радио Свобода.

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Медиа отмечает, что это фотография за вторник, 17 декабря:

Снимок: Telegram Радио Свобода

Ранее, 14 декабря, агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что Россия отводит своих военных с линии фронта, но не покидает две свои основные базы и ведет переговоры с новой властью о сохранении объектов . В то же время, подобные данные публиковал и Bloomberg. Речь идет о морской базе Тарттус и авиабазе Хмеймим.

В то же время, 16 декабря украинское Главное управление разведки сообщило, что Россия продолжает эвакуировать военно-транспортными самолетами личный состав и технику с территории Сирии .

Тем временем глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что Европейский Союз поднимет вопрос закрытия российских баз в Сирии во время встреч с новыми властями страны.

По ее словам, этот вопрос поднял многие министры иностранных дел стран ЕС: они считают, что для нового руководства Сирии должно быть условие избавиться от российского влияния, поскольку эти базы также позволяют россиянам вести деятельность в отношении Африки и южных соседей страны.

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