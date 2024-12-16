ГУР: Российские самолеты вывозят из Сирии технику и войска на "домашние" аэродромы

Российский Ан-124 (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Россия продолжает эвакуировать военно-транспортными самолетами личный состав и технику с территории Сирии. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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15 декабря российские военные колонны продолжили двигаться из глубины страны на военные базы в Хмеймиме и Тартусе, которые Кремль пытается сохранить под своим контролем.

Военно-транспортные самолеты России совершают регулярные рейсы из Сирии на аэродромы территории России, в частности в Чкаловск, Нижний Новгород и Махачкалу, отметили разведчики.

По их данным, к вывозу вооружения, военной техники и личного состава Россия привлекла Ил-76МД из состава 196 военно-транспортного авиаполка, два Ил-76МД из состава МВД РФ и два Ан-124-100 из состава 224 летного отряда, принадлежащего к структурам Минобороны государства-агрессора