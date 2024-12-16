ГУР: Российские самолеты вывозят из Сирии технику и войска на "домашние" аэродромы
Россия продолжает эвакуировать военно-транспортными самолетами личный состав и технику с территории Сирии. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
15 декабря российские военные колонны продолжили двигаться из глубины страны на военные базы в Хмеймиме и Тартусе, которые Кремль пытается сохранить под своим контролем.
Военно-транспортные самолеты России совершают регулярные рейсы из Сирии на аэродромы территории России, в частности в Чкаловск, Нижний Новгород и Махачкалу, отметили разведчики.
По их данным, к вывозу вооружения, военной техники и личного состава Россия привлекла Ил-76МД из состава 196 военно-транспортного авиаполка, два Ил-76МД из состава МВД РФ и два Ан-124-100 из состава 224 летного отряда, принадлежащего к структурам Минобороны государства-агрессора
- 27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо. Уже 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада.
- ГУР сообщило, что на фоне свержения режима Асада россияне выводят корабли из сирийской базы в Тартусе и перебрасывают остатки вооружения самолетами с авиабазы "Хмеймим". Спутниковые снимки подтверждают вывод. Также есть видео, как россияне уезжают из Сирии.
- Уже 14 декабря украинская разведка заявила, что сотни российских военных не могут добраться из провинции Хомс до авиабазы в Хмеймим, потому что боятся огневого поражения их колонны.