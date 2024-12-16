ГУР: Російські літаки вивозять з Сирії техніку та війська на "домашні" аеродроми
Росія продовжує евакуйовувати військово-транспортними літаками особовий склад та техніку з території Сирії. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.
15 грудня російські військові колони продовжили рухатися з глибини країни до військових баз у Хмеймімі та Тартусі, які Кремль намагається зберегти під своїм контролем.
Військово-транспортні літаки Росії здійснюють регулярні рейси з Сирії до аеродромів на території Росії, зокрема до Чкаловська, Нижнього Новгорода та Махачкали, зазначили розвідники.
За їхніми даними, до вивезення озброєння, військової техніки та особового складу Росія залучила Іл-76МД зі складу 196 військово-транспортного авіаполку, два Іл-76МД зі складу МВС РФ та два Ан-124-100 зі складу 224 льотного загону, що належить до структури Міноборони держави-агресорки.
- 27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо. Уже 8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада.
- ГУР повідомило, що на тлі повалення режиму Асада росіяни виводять кораблі з сирійської бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з авіабази "Хмеймім". Супутникові знімки підтверджують виведення. Також є відео, як росіяни виїжджають із Сирії.
- Уже 14 грудня українська розвідка заявила, що сотні російських військових не можуть дістатися з провінції Хомс до авіабази у Хмеймім, тому що бояться вогневого ураження їхньої колони.