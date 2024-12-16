ГУР: Російські літаки вивозять з Сирії техніку та війська на "домашні" аеродроми

Військово-транспортні літаки Росії здійснюють регулярні рейси з Сирії до аеродромів на території Росії

Російський Ан-124 (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Росія продовжує евакуйовувати військово-транспортними літаками особовий склад та техніку з території Сирії. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

15 грудня російські військові колони продовжили рухатися з глибини країни до військових баз у Хмеймімі та Тартусі, які Кремль намагається зберегти під своїм контролем.

Військово-транспортні літаки Росії здійснюють регулярні рейси з Сирії до аеродромів на території Росії, зокрема до Чкаловська, Нижнього Новгорода та Махачкали, зазначили розвідники.

За їхніми даними, до вивезення озброєння, військової техніки та особового складу Росія залучила Іл-76МД зі складу 196 військово-транспортного авіаполку, два Іл-76МД зі складу МВС РФ та два Ан-124-100 зі складу 224 льотного загону, що належить до структури Міноборони держави-агресорки.