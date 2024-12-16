Асад сделал первое заявление из Москвы: не хотел бежать, но пришлось – и помогли россияне

После захода повстанцев в Дамаск тиран скрылся якобы для того, чтобы "управлять боевыми операциями"

Башар Асад (Иллюстративное фото: EPA)

В Москве бывший диктатор Сирии Башар Асад сделал первое заявление после падения своего режима. В частности, тиран утверждает, что не планировал покидать страну, и подтвердил, что в конце концов убегал он на российском самолете. Об этом говорится в тексте, распространенном асадовской канцелярией.

По словам диктатора, он не выходил на связь раньше из-за соображений безопасности.

В первую очередь, утверждает Асад, его отъезд из Сирии не был ни запланирован, ни состоялся в последние часы боев, как об этом сообщали некоторые источники.

Тиран заявляет, что он оставался в Дамаске до утра 8 декабря, когда в город проникли войска оппозиции, которых он называет "террористическими силами".

Далее, пишет Асад, он отправился в провинцию Латакии в координации со своими российскими союзниками якобы для "управления боевыми операциями".

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По прибытию на российскую авиабазу Хмеймим утром 8 декабря стало ясно, что сирийские войска полностью отошли со всех боевых рубежей и пали последние армейские позиции, а сама ситуация в этом районе продолжала ухудшаться – даже сам российский объект подвергся усиленным атакам беспилотников, объясняет тиран.

В конце концов Москва обратилась к командованию базы с просьбой организовать немедленную эвакуацию в Россию вечером 8 декабря, что и произошло 9 декабря, отмечает диктатор.

Следует заметить, что еще вечером 8 декабря украинское Главное управление разведки сообщало, что Россия провела операцию по спасению Асада и его приближенных: вывозили их транспортным самолетом Ил-76Т, для прикрытия была распространена дезинформация о сбивании или авиакатастрофе.

Также в новом заявлении Асад утверждает, что во время этих событий он не рассматривал возможность уйти в отставку или искать убежище и что ни один человек или партия не делали ему такого предложения. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники утверждало, что Асад сам пытался связаться с действующим президентом США Джо Байденом и новоизбранным американским лидером Дональдом Трампом.

Кроме этого, в новом тексте есть пафосные заявления о якобы борьбе диктатора с терроризмом и его работе на благо "национального проекта" Сирии. К тому же Асад надеется, что Сирия "опять станет свободной и независимой", намекая на падение уже новой власти.