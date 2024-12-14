Россия не собирается полностью выходить из Сирии, несмотря на отвод войск – Reuters

Источник, близкий к переходному правительству, утверждает, что в настоящее время вопросы баз с Москвой не обсуждали.

Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Россия отводит своих военных с линии фронта на Севере Сирии и с постов на Алавитских горах, но не покидает две основные базы после свержения режима Башара Асада. Об этом сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на четырех анонимных сирийских чиновников.

Речь идет об авиабазе Хмеймим в провинции Латакия и морской базе в городе Тартус.

Спутниковые снимки за 13 декабря показывают, что по крайней мере два Ан-124, одних из самых больших в мире грузовых самолетов, готовились к загрузке на базе Хмеймим. Как минимум один транспортник вылетел в субботу в Ливию, заявил находящийся за пределами объекта сирийский сотрудник службы безопасности.

Сирийские военные и источники в службе безопасности, контактирующие с россиянами, сообщили Reuters, что Москва уводит свои силы с линии фронта и выводит часть военной техники и старших офицеров-сирийцев.

В то же время, анонимные источники медиа заявили, что Россия не выводит войска из своих двух основных баз и пока не собирается этого делать.

Старший офицер сирийской армии, находящийся в контакте с российскими военными, заявил, что часть оборудования посылается обратно в Москву, как и высокопоставленные офицеры войска Асада, но на данном этапе целью РФ является перегруппировка и передислокация в соответствии с развитием событий на местах.

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Высокопоставленный чиновник повстанцев, близкий к новой временной администрации Сирии, заявил Reuters, что в настоящее время не обсуждались вопросы российского военного присутствия в Сирии и предварительных договоренностей между правительством Асада и Москвой.

"Этот вопрос для будущих переговоров, и последнее слово будет за сирийским народом", – заявил чиновник и добавил, что Москва наладила каналы связи.

Он отметил, что силы повстанцев также находятся в непосредственной близости от российских баз в провинции Латакия, но при этом не сообщил другие подробности.

Российский источник Reuters сообщил, что переговоры с новыми сирийскими властями продолжаются, и что страна-агрессор не собирается выводить свои базы.

Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники заявило, что Россия приближается к договоренности с новым руководством Сирии о сохранении этих двух военных баз.

27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо. Уже 8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада.

ГУР сообщило, что на фоне свержения режима Асада россияне выводят корабли из сирийской базы в Тартусе и опрокидывают остатки вооружения самолетами с авиабазы "Хмеймим". Спутниковые снимки подтверждают вывод. Также есть видео, как россияне уезжают из Сирии.

Уже 14 декабря украинская разведка заявила, что сотни российских военных не могут добраться из провинции Хомс до авиабазы в Хмеймиме, потому что боятся огневого поражения их колонны.