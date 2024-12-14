Росія не збирається повністю виходити з Сирії, попри відведення військ – Reuters

Джерело, близьке до перехідного уряду стверджує, що наразі питання баз з Москвою не обговорювали. У РФ стверджують, що продовжують переговори

Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Росія відводить своїх військових з лінії фронту на Півночі Сирії та з постів на Алавітських горах, але не залишає дві свої основні бази після повалення режиму Башара Асада. Про це повідомляє британська агенція Reuters з посиланням на чотирьох анонімних сирійських посадовців.

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Йдеться про авіабазу Хмеймім у провінції Латакія та морську базу у місті Тартус.

Супутникові знімки за 13 грудня показують, що принаймні два Ан-124, одних з найбільших у світі вантажних літаків, готувалися до завантаження на базі Хмеймім. Як мінімум один транспортник вилетів у суботу до Лівії, заявив сирійський співробітник служби безпеки, що знаходиться за межами об'єкта.

Сирійські військові й джерела у службі безпеки, які контактують з росіянами, повідомили Reuters, що Москва відводить свої сили з лінії фронту та виводить частину військової техніки та старших офіцерів-сирійців.

Водночас анонімні джерела медіа заявили, що Росія не виводить війська зі своїх двох основних баз і наразі не збирається цього робити.

Старший офіцер сирійської армії, що перебуває в контакті з російськими військовими, заявив, що частина обладнання надсилається назад до Москви, як і високопоставлені офіцери війська Асада, але на даному етапі метою РФ є перегрупування та передислокація згідно з розвитком подій на місцях.

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Високопоставлений чиновник повстанців, близький до нової тимчасової адміністрації Сирії, заявив Reuters, що наразі не обговорювалися питання російської військової присутності у Сирії та попередніх домовленостей між урядом Асада та Москвою.

"Це питання для майбутніх переговорів, і останнє слово буде за сирійським народом", – заявив посадовець й додав, що Москва налагодила канали зв'язку.

Він зазначив, що сили повстанців також зараз знаходяться у безпосередній близькості від російських баз у провінції Латакія, але при цьому не повідомив інші подробиці.

Російське джерело Reuters повідомило, що переговори з новою сирійською владою продовжуються, і що країна-агресор не збирається виводити свої бази.

Раніше американська агенція Bloomberg з посиланням на власні джерела заявила, що Росія наближається до домовленості з новим керівництвом Сирії про збереження цих двох військових баз.

27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо. Уже 8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада.

ГУР повідомило, що на тлі повалення режиму Асада росіяни виводять кораблі з сирійської бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з авіабази "Хмеймім". Супутникові знімки підтверджують виведення. Також є відео, як росіяни виїжджають із Сирії.

Уже 14 грудня українська розвідка заявила, що сотні російських військових не можуть дістатися з провінції Хомс до авіабази у Хмеймімі, тому що бояться вогневого ураження їхньої колони.