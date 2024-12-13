"Соврал военным и родственникам". Reuters узнало детали побега Башара Асада в Россию

Башар Асад тайком убежал в Москву, утаив это даже от семьи. Журналисты узнали, как это было

Башар Асад (Фото: ЕРА)

Бывший диктатор Сирии Башар Асад скрыл свой план бегства даже от ближайших родственников. Перед отъездом он солгал военным, что российская помощь уже на пути, а сам тайком отправился в Москву, сообщает Reuters.

По данным осведомленных собеседников издания, за несколько часов до побега, 7 декабря, Асад проводил совещание с около 30 командующими армией и службами безопасности в министерстве обороны Сирии. Он заверил всех, что русские войска скоро прибудут и призвал сухопутные силы держать оборону. После совещания Асад сказал, что едет домой, но вместо этого отправился в аэропорт, отмечают источники журналистов.

Перед бегством он также позвонил по телефону своей советнице по вопросам медиа Бутайни Шаабан и пригласил ее домой для подготовки речи. Однако когда она прибыла, Асада там уже не было.

По данным трех источников Reuters, даже брат Асада, Махер, возглавлявший четвертую бронетанковую дивизию, не знал о его планах. Позже Махер вылетел в Ирак на вертолете, а оттуда – в Россию.

Двоюродные братья Башара, Эхаб и Эйад Махлуфы остались в стране после захвата Дамаска повстанцами. Они пытались бежать в Ливан, но их автомобиль попал в засаду. Эхаб был застрелен, а Эйад получил ранения. Reuters отмечает, что подтверждения этих событий от официальных источников нет.

Сам Асад покинул Дамаск рано утром 8 декабря. Самолет с выключенным транспондером и вне зоны действия радаров доставил его на российскую базу Хмеймим в Латакии, а оттуда — в Москву, где ждали его жена и дети.

Повстанцы, проникшие во дворец Асада после его бегства, опубликовали фото и видео, свидетельствующие об спешке, с которой семья покинула здание. Во дворце остались еда на плите и личные вещи, в том числе семейные фотоальбомы.

27 ноября 2024 года сирийское движение сопротивления начало масштабное наступление на правительственные силы Асада в западной части провинции Алеппо.

2 декабря ГУР сообщило, что россияне бегут из Дамаска и покинули несколько баз в Сирии.

8 декабря повстанцы взяли Дамаск и заявили о падении режима Асада.

ГУР сообщило, что на фоне свержения режима Асада россияне выводят корабли из сирийской базы в Тартусе и опрокидывают остатки вооружения самолетами с авиабазы "Хмеймим".