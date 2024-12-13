"Збрехав військовим та родичам". Reuters дізналося деталі втечі Башара Асада до Росії

Башар Асад потай втік до Москви, приховавши це навіть від родини. Журналісти дізналися, як це було

Башар Асад (Фото: ЕРА)

Колишній диктатор Сирії Башар Асад приховав свій план втечі навіть від найближчих родичів. Перед від’їздом він збрехав військовим, що російська допомога вже на шляху, а сам потай вирушив до Москви, повідомляє Reuters.

За даними обізнаних співрозмовників видання, за кілька годин до втечі, 7 грудня, Асад проводив нараду з близько 30 командувачами армії та служб безпеки в Міністерстві оборони Сирії. Він запевнив усіх, що російські війська скоро прибудуть, і закликав сухопутні сили тримати оборону. Після наради Асад сказав, що їде додому, але замість цього вирушив до аеропорту, зазначають джерела журналістів.

Перед втечею він також зателефонував своїй радниці з питань медіа Бутайні Шаабан і запросив її додому для підготовки промови. Проте, коли вона прибула, Асада там уже не було.

За даними трьох джерел Reuters, навіть брат Асада, Махер, який очолював четверту бронетанкову дивізію, не знав про його плани. Пізніше Махер вилетів до Іраку на вертольоті, а звідти — до Росії.

Двоюрідні брати Башара, Ехаб і Ейад Махлуфи, залишилися в країні після захоплення Дамаска повстанцями. Вони намагалися втекти до Лівану, але їхній автомобіль потрапив у засідку. Ехаба застрелили, а Ейад отримав поранення. Reuters зазначає, що підтвердження цих подій від офіційних джерел немає.

Сам Асад залишив Дамаск рано-вранці 8 грудня. Літак із вимкненим транспондером і поза зоною дії радарів доставив його на російську базу "Хмеймім" у Латакії, а звідти — до Москви, де вже чекали його дружина і діти.

Повстанці, які проникли до палацу Асада після його втечі, опублікували фото і відео, що свідчать про поспіх, із яким сім’я полишила будівлю. У палаці залишилися їжа на плиті та особисті речі, зокрема сімейні фотоальбоми.

27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо.

2 грудня ГУР повідомило, що росіяни тікають із Дамаска і залишили кілька баз у Сирії.

8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада.

ГУР повідомило, що на тлі повалення режиму Асада росіяни виводять кораблі з сирійської бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з авіабази "Хмеймім".