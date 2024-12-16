Асад зробив першу заяву з Москви: каже, що не хотів тікати, але довелося – й допомогли росіяни

Після заходу повстанців до Дамаску тиран втік нібито для того, щоб "керувати бойовими операціями"

Башар Асад (Ілюстративне фото: EPA)

У Москві колишній диктатор Сирії Башар Асад зробив першу заяву після падіння свого режиму. Зокрема, тиран стверджує, що не планував залишати країну, й підтвердив, що врешті-решт тікав він на російському літаку. Про це йдеться у тексті, який поширила асадівська канцелярія.

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За словами диктатора, він не виходив на зв'язок раніше через міркування безпеки.

Насамперед, стверджує Асад, його від'їзд з Сирії не був ані запланованим, ані відбувся в останні години боїв, як про це повідомляли деякі джерела.

Тиран заявляє, що він залишався у Дамаску до ранку 8 грудня, дня, коли до міста проникли війська опозиції, яких він називає "терористичними силами".

Далі, пише Асад, він поїхав до провінції Латакії у координації зі своїми російськими союзниками нібито для "керування бойовими операціями".

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Після прибуття на російську авіабазу Хмеймім вранці 8 грудня стало зрозуміло, що сирійські війська повністю відійшли з усіх бойових рубежів та впали останні армійські позиції, а сама ситуація в цьому районі і далі погіршувалася – навіть сам російський об'єкт зазнав посилених атак безпілотників, пояснює тиран.

Врешті-решт Москва звернулася до командування бази з проханням організувати негайну евакуацію до Росії ввечері 8 грудня, що й відбулося 9 грудня, зазначає диктатор.

Слід зауважити, що ще ввечері 8 грудня українське Головне управління розвідки повідомляло, що Росія провела операцію з порятунку Асада та його наближених: вивозили їх транспортним літаком Іл-76Т, для прикриття була поширена дезінформація про збиття чи авіакатастрофу.

Також у новій заяві Асад стверджує, що під час цих подій він не розглядав можливості піти у відставку або шукати прихистку і що жодна особа чи партія не робили йому такої пропозиції. Раніше агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела стверджувало, що Асад сам намагався зв'язатися з чинним президентом США Джо Байденом та новообраним американським лідером Дональдом Трампом.

Окрім цього, у новому тексті є пафосні заяви про нібито боротьбу диктатора з тероризмом та його роботу на благо "національного проєкту" Сирії. До того ж Асад сподівається, що Сирія "знову стане вільною та незалежною", натякаючи на падіння вже нової влади.