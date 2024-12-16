Асад зробив першу заяву з Москви: каже, що не хотів тікати, але довелося – й допомогли росіяни
У Москві колишній диктатор Сирії Башар Асад зробив першу заяву після падіння свого режиму. Зокрема, тиран стверджує, що не планував залишати країну, й підтвердив, що врешті-решт тікав він на російському літаку. Про це йдеться у тексті, який поширила асадівська канцелярія.
За словами диктатора, він не виходив на зв'язок раніше через міркування безпеки.
Насамперед, стверджує Асад, його від'їзд з Сирії не був ані запланованим, ані відбувся в останні години боїв, як про це повідомляли деякі джерела.
Тиран заявляє, що він залишався у Дамаску до ранку 8 грудня, дня, коли до міста проникли війська опозиції, яких він називає "терористичними силами".
Далі, пише Асад, він поїхав до провінції Латакії у координації зі своїми російськими союзниками нібито для "керування бойовими операціями".
Після прибуття на російську авіабазу Хмеймім вранці 8 грудня стало зрозуміло, що сирійські війська повністю відійшли з усіх бойових рубежів та впали останні армійські позиції, а сама ситуація в цьому районі і далі погіршувалася – навіть сам російський об'єкт зазнав посилених атак безпілотників, пояснює тиран.
Врешті-решт Москва звернулася до командування бази з проханням організувати негайну евакуацію до Росії ввечері 8 грудня, що й відбулося 9 грудня, зазначає диктатор.
Слід зауважити, що ще ввечері 8 грудня українське Головне управління розвідки повідомляло, що Росія провела операцію з порятунку Асада та його наближених: вивозили їх транспортним літаком Іл-76Т, для прикриття була поширена дезінформація про збиття чи авіакатастрофу.
Також у новій заяві Асад стверджує, що під час цих подій він не розглядав можливості піти у відставку або шукати прихистку і що жодна особа чи партія не робили йому такої пропозиції. Раніше агентство Bloomberg з посиланням на свої джерела стверджувало, що Асад сам намагався зв'язатися з чинним президентом США Джо Байденом та новообраним американським лідером Дональдом Трампом.
Окрім цього, у новому тексті є пафосні заяви про нібито боротьбу диктатора з тероризмом та його роботу на благо "національного проєкту" Сирії. До того ж Асад сподівається, що Сирія "знову стане вільною та незалежною", натякаючи на падіння вже нової влади.
- 27 листопада 2024 року сирійський рух опору почав масштабний наступ на урядові сили Асада в західній частині провінції Алеппо. Вже 8 грудня повстанці взяли Дамаск і заявили про падіння режиму Асада. Правління його клану тривало понад 50 років.
- 14 грудня агентство Reuters з посиланням на джерела заявило, що Росія відводить своїх військових з лінії фронту, але не залишає дві свої основні бази й веде переговори з новою владою про збереження об'єктів. Схожі дані публікував й Bloomberg. 16 грудня ГУР повідомило, що РФ продовжує евакуйовувати військово-транспортними літаками особовий склад і техніку з території Сирії.
- Тим часом українська влада працює над постачанням продовольства до Сирії. За словами президента Зеленського, для України це важливо, оскільки що спокійнішою буде ситуація в таких регіонах, то активніше світ зможе допомагати країні встановити мир.