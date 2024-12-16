Евросоюз поднимет вопрос закрытия российских баз в Сирии перед новой властью
Европейский союз поднимет вопрос закрытия российских баз в Сирии во время встреч с новыми властями страны. Об этом заявляет глава евродипломатии Кая Каллас после встречи с министрами внешних дел стран ЕС, передает издание Politico.
По ее словам, многие чиновники подняли этот вопрос: они считают, что для нового руководства Сирии должно быть условие избавиться от российского влияния, поскольку эти базы также позволяют россиянам вести деятельность в отношении Африки и южных соседей страны.
Потому, добавила Каллас. Евросоюз поднимет вопрос о российских базах Тартус и Хмеймим во время первых контактов с новым руководством Сирии.
Чиновница отметила, что ЕС обращается к группам повстанцев, которые свергли бывшего диктатора Башара Асада , и выдвинул ряд требований, которые необходимо выполнить, прежде чем блок официально признает новую власть или установит дипломатические отношения. Ранее Евросоюз прекратил все дипломатические отношения с режимом Асада.
Накануне Каллас подтвердила, что 16 декабря в столицу Сирии Дамаск отправится представитель Евросоюза.
- 14 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что Россия отводит своих военных с линии фронта, но не покидает две свои основные базы и ведет переговоры с новой властью о сохранении объектов. Схожие данные публиковал и Bloomberg. 16 декабря ГУР сообщило, что РФ продолжает эвакуировать военно-транспортными самолетами личный состав и технику с территории Сирии.
- Тем временем украинские власти работают над поставкой продовольствия в Сирию. По словам президента Зеленского, для Украины это важно, поскольку чем спокойнее будет ситуация в таких регионах, тем активнее мир сможет помогать стране установить мир.