Євросоюз порушить питання закриття російських баз у Сирії перед новою владою

Євросоюз висунув ряд вимог, які необхідно виконати перш ніж він офіційно визнає нову владу або встановить дипломатичні відносини

Кая Каллас (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Європейський союз порушить питання закриття російських баз у Сирії під час зустрічей з новою владою країни. Про це заявляє очільниця євродипломатії Кая Каллас після зустрічі з міністрами зовнішніх справ країн ЄС, передає видання Politico.

За її словами, багато посадовців порушили це питання: вони вважають, що для нового керівництва Сирії має бути умова позбутися російського впливу, оскільки ці бази також дозволяють росіянам вести діяльність стосовно Африки та південних сусідів країни.

Тому, додала Каллас. Євросоюз порушить питання про російські бази Тартус та Хмеймім під час перших контактів з новим керівництвом Сирії.

Чиновниця зазначила, що ЄС звертається до груп повстанців, які скинули колишнього диктатора Башара Асада, й висунув ряд вимог, які необхідно виконати перш ніж блок офіційно визнає нову владу або встановить дипломатичні відносини. Раніше Євросоюз припинив усі дипломатичні відносини з режимом Асада.

Напередодні Каллас підтвердила, що 16 грудня до столиці Сирії Дамаску вирушить представник Євросоюзу.