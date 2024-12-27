ГУР: Українські безпілотники гіпотетично можуть бити на 2000 км вглиб Росії

Андрій Юсов заявив, що в більшості випадків ГУР не підтверджує та не спростовує удари по країні-агресору

Андрій Юсов (Фото: LIGA.net)

Українські безпілотники з дальнім радіусом дії гіпотетично здатні долати відстані до 2000 кілометрів. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю Новини.LIVE.

"З того, що можемо говорити, – це вже не секрет – до 2000 кілометрів українські далекобійні безпілотні літальні апарати вже можуть гіпотетично працювати. В більшості інших випадків ми не підтверджуємо та не спростовуємо. Немає офіційних заяв, коли в більшості випадків щось вибухає на Росії. Можу лише сказати, що вибухає там не просто так", – зазначив Юсов.

Він наголосив, що всі подібні інциденти відбуваються виключно на об’єктах, які мають зв’язок з військово-промисловим комплексом, армією держави-агресора або інфраструктурою, що забезпечує її фінансування, логістику чи оборону.

Юсов також додав, що на території РФ під удари потрапляє саме військова інфраструктура, на відміну від обстрілів цивільних об’єктів в Україні, які здійснює ворог.