ГУР: Українські безпілотники гіпотетично можуть бити на 2000 км вглиб Росії
Українські безпілотники з дальнім радіусом дії гіпотетично здатні долати відстані до 2000 кілометрів. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю Новини.LIVE.
"З того, що можемо говорити, – це вже не секрет – до 2000 кілометрів українські далекобійні безпілотні літальні апарати вже можуть гіпотетично працювати. В більшості інших випадків ми не підтверджуємо та не спростовуємо. Немає офіційних заяв, коли в більшості випадків щось вибухає на Росії. Можу лише сказати, що вибухає там не просто так", – зазначив Юсов.
Він наголосив, що всі подібні інциденти відбуваються виключно на об’єктах, які мають зв’язок з військово-промисловим комплексом, армією держави-агресора або інфраструктурою, що забезпечує її фінансування, логістику чи оборону.
Юсов також додав, що на території РФ під удари потрапляє саме військова інфраструктура, на відміну від обстрілів цивільних об’єктів в Україні, які здійснює ворог.
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