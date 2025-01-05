За грудень ЗСУ атакували 54 000 ворожих цілей. Дрони використовують дедалі частіше – Сирський

Олександр Сирський (Фото: t.me/osirskiy)

В українському війську зросла кількість застосування дронів. Тільки за грудень 2024 року було вражено понад 54 000 цілей противника, і 49% з них – за допомогою дронів-камікадзе, повідомив головком Олександр Сирський.

Він провів нараду з командирами підрозділів безпілотних систем та радіоелектронної боротьби та підбив підсумки роботи за грудень.

Сирський зазначив, що на полі бою спостерігається подальше зростання кількості застосування безпілотних систем. Російська армія, зі свого боку, збільшила частку ударних дронів з оптоволоконним каналом управління, які створюють загрозу для бойової техніки в ході її переміщення.

"Однак і ми не стоїмо на місці й також приступили до застосування FPV-дронів на оптоволокні, що розширює можливості для ураження та знищення російської військової техніки й особового складу", – зазначив головком.

Він також відзначив, що продовжує рости динаміка результативності та показників живучості українських БпЛА. Беззаперечним лідером у цьому, за його словами, є полк безпілотних систем майора Роберта Бровді.

Також, за словами Сирського, найвищі показники мають підрозділи 46 аеромобільної, 57 мотопіхотної, 28 механізованої, 35 бригади морської піхоти та 3 штурмової.

31 грудня 2024 року повідомлялося, що за рік над Україною збили майже 14 000 російських повітряних цілей та 40 літаків.

2 січня Міноборони провело показ FPV-дронів, керованих через оптоволокно.

4 січня повідомлялося, що Росія вже запускає більше імітаторів, ніж ударних дронів. У Повітряних силах розповіли деталі.