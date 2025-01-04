Росія вже запускає більше імітаторів, ніж ударних дронів: деталі нової атаки

Охота на ''шахеды'' (Фото - Анатолий Штефан, Facebook)

У ніч проти 4 січня (із 19:00 3 січня) Росія запустила по Україні 81 ударний дрон і безпілотники-імітатори. Майже все збито або локаційно втрачено, проте є наслідки від знищення ворожих цілей, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Дрони запускались із напрямків Брянська, Курська, Орла і Приморсько-Ахтарська.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 34 "шахедів" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Ще 47 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Однак збиті БпЛА завдали шкоди на Чернігівщині та Сумщині – там пошкоджено приватні будинки. Постраждалим надається допомога.

В ніч проти 4 січня дрони прилітали і на територію Росії – протиповітряна оборона держави-агресорки працювала у п'яти областях РФ, зокрема і в Ленінградській.

На тлі цього в аеропорту "Пулково" у Санкт-Петербурзі впроваджували обмеження на польоти.

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