В аеропорту "Пулково" в Санкт-Петербурзі введено обмеження на польоти через БпЛА
В аеропорту "Пулково" в Санкт-Петербурзі на тлі атаки безпілотників запроваджено обмеження на польоти, повідомили у Росавіації.
Обмеження введено з 07:45 (06:45 за Києвом).
"Повітряна гавань тимчасово не приймає та не відправляє авіарейси. Екіпажі ПС, авіадиспетчери та служби аеропорту вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів – це головний пріоритет", – йдеться у повідомленні.
У ніч проти 4 січня Росію атакували безпілотники. Міноборони РФ нарахувало 16 нібито збитих, один із них – у Ленінградській області.
- 21 грудня в Росії на тлі атаки безпілотників на Казань запровадили обмеження на перельоти у двох аеропортах – у самій Казані та сусідньому Іжевську.
- 27 грудня в аеропортах Сочі, Казані, Волгограда, Астрахані, Самари, Махачкали та Грозного призупинили польоти через загрозу атаки безпілотників.