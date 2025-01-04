В аеропорту "Пулково" в Санкт-Петербурзі введено обмеження на польоти через БпЛА

Пітерський аеропорт не приймає та не відправляє рейси

Пулково (Фото: wikipedia.org)

В аеропорту "Пулково" в Санкт-Петербурзі на тлі атаки безпілотників запроваджено обмеження на польоти, повідомили у Росавіації.

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Обмеження введено з 07:45 (06:45 за Києвом).

"Повітряна гавань тимчасово не приймає та не відправляє авіарейси. Екіпажі ПС, авіадиспетчери та служби аеропорту вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів – це головний пріоритет", – йдеться у повідомленні.

У ніч проти 4 січня Росію атакували безпілотники. Міноборони РФ нарахувало 16 нібито збитих, один із них – у Ленінградській області.