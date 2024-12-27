В аеропортах Росії ввели план "Килим", побоюючись українських атак
У російських аеропортах призупинили польоти через загрозу атаки безпілотників. Про це повідомила Росавіація.
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Обмеження торкнулися аеропортів у Сочі та Казані.
У ніч проти 27 грудня також були обмеження на використання повітряного простору в аеропортах Волгограда та Астрахані.
Російський Telegram-канал Baza пише про введення обмежень на польоти також в аеропортах Самари, Махачкали та Грозного.
Міноборони РФ стверджує, що в ніч проти 27 грудня російська протиповітряна оборона нібито збила 13 українських безпілотників, один із них – над Астраханською областю.
На 09:15 (08:15 за київським часом) у Сочі обмеження вже зняли.
- 21 грудня в Росії на тлі атаки безпілотників на Казань запровадили обмеження на перельоти у двох аеропортах – у самій Казані та сусідньому Іжевську.
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