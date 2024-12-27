В аэропортах России ввели план "Ковер", опасаясь украинских атак
В российских аэропортах приостановили полеты из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщила Росавиация.
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Ограничения коснулись аэропортов в Сочи и Казани.
В ночь на 27 декабря также были ограничения на использование воздушного пространства в аэропортах Волгограда и Астрахани.
Российский Telegram-канал Baza пишет о введении ограничений на полеты и в аэропортах Самары, Махачкалы и Грозного.
Минобороны РФ утверждает, что в ночь на 27 декабря российская противовоздушная оборона якобы сбила 13 украинских беспилотников, один из них – над Астраханской областью.
На 09:15 (08:15 по киевскому времени) в Сочи ограничения уже сняли.
- 21 декабря в России на фоне атаки беспилотников на Казань ввели ограничения на перелеты в двух аэропортах – в самой Казани и соседнем Ижевске.
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