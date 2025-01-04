В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге введены ограничения на полеты из-за БпЛА
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге на фоне атаки беспилотников введены ограничения на полеты, сообщили в Росавиации.
Ограничения введдены с 07:45 (06:45 по Киеву).
"Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – говорится в сообщении.
В ночь на 4 января Россию атаковали беспилотники. Минобороны РФ насчитало 16 якобы сбитых, один из них – в Ленинградской области.
- 21 декабря в России на фоне атаки беспилотников на Казань ввели ограничения на перелеты в двух аэропортах – в самой Казани и соседнем Ижевске.
- 27 декабря в аэропортах Сочи, Казани, Волгограда, Астрахани, Самары, Махачкалы и Грозного приостановили полеты из-за угрозы атаки беспилотников.