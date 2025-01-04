В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге введены ограничения на полеты из-за БпЛА

Питерский аэропорт не принимает и не отправляет рейсы

Пулково (Фото: wikipedia.org)

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге на фоне атаки беспилотников введены ограничения на полеты, сообщили в Росавиации.

Ограничения введдены с 07:45 (06:45 по Киеву).

"Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – говорится в сообщении.

В ночь на 4 января Россию атаковали беспилотники. Минобороны РФ насчитало 16 якобы сбитых, один из них – в Ленинградской области.