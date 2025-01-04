В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге введены ограничения на полеты из-за БпЛА
Пулково (Фото: wikipedia.org)

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге на фоне атаки беспилотников введены ограничения на полеты, сообщили в Росавиации.

Ограничения введдены с 07:45 (06:45 по Киеву).

"Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – говорится в сообщении.

В ночь на 4 января Россию атаковали беспилотники. Минобороны РФ насчитало 16 якобы сбитых, один из них – в Ленинградской области.

  • 21 декабря в России на фоне атаки беспилотников на Казань ввели ограничения на перелеты в двух аэропортах – в самой Казани и соседнем Ижевске.
  • 27 декабря в аэропортах Сочи, Казани, Волгограда, Астрахани, Самары, Махачкалы и Грозного приостановили полеты из-за угрозы атаки беспилотников.
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