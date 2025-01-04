У п'ять областей Росії прилетіли безпілотники літакового типу – відео

БпЛА літакового типу (Ілюстративний скриншот)

У ніч проти 4 січня Росію атакували безпілотники. Міністерство оборони РФ нарахувало 16 нібито збитих дронів.

Військове відомство Росії рапортує, що 10 БпЛА "знищено" над територією Брянської області, три – над територією Смоленської області та по одному – над територіями Бєлгородської, Псковської та Ленінградської областей.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз уточнив, що це були БпЛА літакового типу та минулося нібито без руйнувань та постраждалих.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко написав, що безпілотник було виявлено та "знищено" в районі Лузької губи Фінської затоки. Теж стверджує, що обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін написав, що БпЛА були нібито збиті на території Сафонівського та Єршицького районів. Також пише, що без наслідків.

Telegram-канали, що висвітлюють російсько-українську війну, припускають, що в Смоленській області ціллю атаки могло бути підприємство АТ "Авангард", де серійно виробляються транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів твердопаливних ракет.

Губернатор Псковської області Василь Анохін вирішив нічого не говорити про атаку БпЛА, а губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков ближче до опівночі написав про нібито збиті повітряні цілі над Прохоровським районом.

За його словами, у селі Прелестне в одного чоловіка осколкове поранення ноги. В одному з приватних будинків осколками посічені вікна, фасад та паркан. Також пошкоджено один автомобіль. У селищі Прохорівка є пошкодження на лінії електропередач – на кількох вулицях немає вуличного освітлення. У селі Михайлівка у приватному будинку пошкоджено газопровід та посічено паркан.

Офіційної інформації від українських сил про атаку дронів і цілі поки не було.