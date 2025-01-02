У "шахедах", які атакували Київ 1 січня, знайшли деталі з Китаю та США – фото
Дрони, які атакували Київ 1 січня і пошкодили будівлі, зокрема, Верховної Ради, були обладнані новою супутниковою антеною з Китаю. Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, посилаючись на перші висновки по БпЛА.
Згідно з цими висновками, БпЛА Shahed-136 замість типової супутникової навігаційної антени CRPA іранського виробництва (або російської ААР Комета-М для К та КБ серії) були оснащені новою CRPA на 8 антен китайського виробництва. Система мала кругове розміщення елементів і призначена для сільськогосподарської промисловості.
"Розмови про те, що розміщення елементів по колу замість у ряд для кращої стійкості засобів РЕБ тривають серед інженерів противника досить давно", – зазначив Власюк.
Заміна супутникової антени могла бути викликана кількома факторами:
→ випробування кругової CRPA в бойових умовах;
→ недоступність окремих компонентів через санкції;
→ обсяги виробництва CRPA в Ірані, як і обсяги виробництва Комета в Росії, не встигають за обсягами виробництва самого дрону.
Окрім цього, Власюк зазначив, що дрони могли мати відеонаведення – у їх рештках виявили залишки відеокарт.
"Загалом у цій антені до 10 різних компонентів переважно китайського виробництва, плюс США. Проінформували партнерів, будемо вживати додаткових санкційних заходів", – написав він.
- Рано-вранці 1 січня Росія атакувала Київ ударними безпілотниками. Через удар виникла пожежа в будівлі НБУ.
- Унаслідок атаки загинули двоє людей. Ще семеро – отримали поранення.
- 2 січня Руслан Стефанчук повідомив, що внаслідок дронової атаки на Київ 1 січня пошкоджено адмінбудівлі Верховної Ради, а також опублікував фото.