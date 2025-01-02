У "шахедах", які атакували Київ 1 січня, знайшли деталі з Китаю та США – фото

Залишки "шахеду" (Фото: Владислав Власюк)

Дрони, які атакували Київ 1 січня і пошкодили будівлі, зокрема, Верховної Ради, були обладнані новою супутниковою антеною з Китаю. Про це повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, посилаючись на перші висновки по БпЛА.

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Згідно з цими висновками, БпЛА Shahed-136 замість типової супутникової навігаційної антени CRPA іранського виробництва (або російської ААР Комета-М для К та КБ серії) були оснащені новою CRPA на 8 антен китайського виробництва. Система мала кругове розміщення елементів і призначена для сільськогосподарської промисловості.

"Розмови про те, що розміщення елементів по колу замість у ряд для кращої стійкості засобів РЕБ тривають серед інженерів противника досить давно", – зазначив Власюк.

Заміна супутникової антени могла бути викликана кількома факторами:

→ випробування кругової CRPA в бойових умовах;

→ недоступність окремих компонентів через санкції;

→ обсяги виробництва CRPA в Ірані, як і обсяги виробництва Комета в Росії, не встигають за обсягами виробництва самого дрону.

Окрім цього, Власюк зазначив, що дрони могли мати відеонаведення – у їх рештках виявили залишки відеокарт.

"Загалом у цій антені до 10 різних компонентів переважно китайського виробництва, плюс США. Проінформували партнерів, будемо вживати додаткових санкційних заходів", – написав він.

Залишки "шахеда", фото: Владислав Власюк

Залишки "шахеда", фото: Владислав Власюк

Залишки "шахеда", фото: Владислав Власюк

Рано-вранці 1 січня Росія атакувала Київ ударними безпілотниками. Через удар виникла пожежа в будівлі НБУ.

Унаслідок атаки загинули двоє людей. Ще семеро – отримали поранення.

2 січня Руслан Стефанчук повідомив, що внаслідок дронової атаки на Київ 1 січня пошкоджено адмінбудівлі Верховної Ради, а також опублікував фото.