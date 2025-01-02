Унаслідок дронової атаки на Київ 1 січня пошкоджено адмінбудівлі Верховної Ради – фото
Наслідки атаки (Фото: Facebook-акаунт Руслана Стефанчука)

У результаті дронової атаки на столицю 1 січня пошкодження отримали адміністративні будівлі парламенту. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він нагадав, що внаслідок російського удару по житловому будинку в центрі Києва загинули двоє мирних мешканців – сімʼя відомих київських вчених Ігор Зима та його дружина Олеся Сокур.

Крім того, вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки, зокрема й адміністративні будівлі парламенту, де розміщені комітети та підрозділи Апарату Верховної Ради.

"Учора на місці працювали правоохоронні органи та спеціальні служби, які зафіксували наслідки варварської атаки. Наразі триває оцінка завданих збитків", – розповів Стефанчук.

Він наголосив, що попри пошкодження, відповідні підрозділи Апарату ВРУ докладають максимум зусиль, аби оперативно усунути наслідки атаки та забезпечити безперебійну роботу парламенту та його органів.

Унаслідок дронової атаки на Київ 1 січня пошкоджено адмінбудівлі Верховної Ради – фото
Фото: Facebook-акаунт Руслана Стефанчука
Унаслідок дронової атаки на Київ 1 січня пошкоджено адмінбудівлі Верховної Ради – фото
Фото: Facebook-акаунт Руслана Стефанчука
Унаслідок дронової атаки на Київ 1 січня пошкоджено адмінбудівлі Верховної Ради – фото
Фото: Facebook-акаунт Руслана Стефанчука
Унаслідок дронової атаки на Київ 1 січня пошкоджено адмінбудівлі Верховної Ради – фото
Фото: Facebook-акаунт Руслана Стефанчука
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