Унаслідок дронової атаки на Київ 1 січня пошкоджено адмінбудівлі Верховної Ради – фото
У результаті дронової атаки на столицю 1 січня пошкодження отримали адміністративні будівлі парламенту. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Він нагадав, що внаслідок російського удару по житловому будинку в центрі Києва загинули двоє мирних мешканців – сімʼя відомих київських вчених Ігор Зима та його дружина Олеся Сокур.
Крім того, вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки, зокрема й адміністративні будівлі парламенту, де розміщені комітети та підрозділи Апарату Верховної Ради.
"Учора на місці працювали правоохоронні органи та спеціальні служби, які зафіксували наслідки варварської атаки. Наразі триває оцінка завданих збитків", – розповів Стефанчук.
Він наголосив, що попри пошкодження, відповідні підрозділи Апарату ВРУ докладають максимум зусиль, аби оперативно усунути наслідки атаки та забезпечити безперебійну роботу парламенту та його органів.
- Рано-вранці 1 січня Росія атакувала Київ ударними безпілотниками. Через удар виникла пожежа в будівлі НБУ.
- Унаслідок атаки загинули двоє людей. Ще семеро – отримали поранення.
- Загалом у новорічну ніч окупанти випустили по Україні 111 безпілотників. Сили ППО збили 63 з них.