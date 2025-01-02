Унаслідок дронової атаки на Київ 1 січня пошкоджено адмінбудівлі Верховної Ради – фото

Постраждали будівлі, де розміщені комітети та підрозділи Апарату ВРУ

Наслідки атаки (Фото: Facebook-акаунт Руслана Стефанчука)

У результаті дронової атаки на столицю 1 січня пошкодження отримали адміністративні будівлі парламенту. Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він нагадав, що внаслідок російського удару по житловому будинку в центрі Києва загинули двоє мирних мешканців – сімʼя відомих київських вчених Ігор Зима та його дружина Олеся Сокур.

Крім того, вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки, зокрема й адміністративні будівлі парламенту, де розміщені комітети та підрозділи Апарату Верховної Ради.

"Учора на місці працювали правоохоронні органи та спеціальні служби, які зафіксували наслідки варварської атаки. Наразі триває оцінка завданих збитків", – розповів Стефанчук.

Він наголосив, що попри пошкодження, відповідні підрозділи Апарату ВРУ докладають максимум зусиль, аби оперативно усунути наслідки атаки та забезпечити безперебійну роботу парламенту та його органів.

Фото: Facebook-акаунт Руслана Стефанчука

Фото: Facebook-акаунт Руслана Стефанчука

Фото: Facebook-акаунт Руслана Стефанчука

Фото: Facebook-акаунт Руслана Стефанчука