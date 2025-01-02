В результате дроновой атаки на Киев 1 января повреждены админздания Верховной Рады – фото

Пострадали здания, где размещены комитеты и подразделения Аппарата ВРУ

Последствия атаки (Фото: Facebook-аккаунт Руслана Стефанчука)

В результате дроновой атаки на столицу 1 января повреждения получили административные здания парламента. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он напомнил, что в результате российского удара по жилому дому в центре Киева погибли два мирных жителя – семья известных киевских ученых Игорь Зима и его жена Олеся Сокур.

Кроме того, взрывная волна повредила окрестные дома, в том числе административные здания парламента, где размещены комитеты и подразделения Аппарата Верховной Рады.

"Вчера на месте работали правоохранительные органы и специальные службы, которые зафиксировали последствия варварской атаки. Сейчас идет оценка нанесенного ущерба", — рассказал Стефанчук.

Он отметил, что, несмотря на повреждения, соответствующие подразделения Аппарата ВРУ прилагают максимум усилий, чтобы оперативно устранить последствия атаки и обеспечить бесперебойную работу парламента и его органов.

Фото: Facebook-аккаунт Руслана Стефанчука

Фото: Facebook-аккаунт Руслана Стефанчука

Фото: Facebook-аккаунт Руслана Стефанчука

Фото: Facebook-аккаунт Руслана Стефанчука