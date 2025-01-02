В результате дроновой атаки на Киев 1 января повреждены админздания Верховной Рады – фото
В результате дроновой атаки на столицу 1 января повреждения получили административные здания парламента. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Он напомнил, что в результате российского удара по жилому дому в центре Киева погибли два мирных жителя – семья известных киевских ученых Игорь Зима и его жена Олеся Сокур.
Кроме того, взрывная волна повредила окрестные дома, в том числе административные здания парламента, где размещены комитеты и подразделения Аппарата Верховной Рады.
"Вчера на месте работали правоохранительные органы и специальные службы, которые зафиксировали последствия варварской атаки. Сейчас идет оценка нанесенного ущерба", — рассказал Стефанчук.
Он отметил, что, несмотря на повреждения, соответствующие подразделения Аппарата ВРУ прилагают максимум усилий, чтобы оперативно устранить последствия атаки и обеспечить бесперебойную работу парламента и его органов.
- Ранним утром 1 января Россия атаковала Киев ударными беспилотниками. Из-за удара возник пожар в здании НБУ.
- В результате атаки погибли два человека. Еще семеро получили ранения.
- Всего в новогоднюю ночь оккупанты выпустили по Украине 111 беспилотников. Силы ПВО сбили 63 из них.