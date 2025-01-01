В новогоднюю ночь Россия запустила по Украине 111 ударных дронов: как отработала ПВО

Охота на "шахеды" (Фото: Telegram-канал Алексея Кулебы)

В ночь на 1 января оккупанты атаковали Украину более сотней ударных беспилотников, большинство из них удалось сбить силам противовоздушной обороны. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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С 20:30 31 декабря россияне атаковали украинские регионы 111 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Районы пусков – Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск и временно оккупированный Крым.

По состоянию на 09:30 подтверждено сбивание 63 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях.

Из-за активного противодействия 46 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны, еще два улетели в Россию и Беларусь.

В ночь на 1 января в Запорожской области в результате дроновой атаки загорелись частные дома.

В Киеве зафиксированы пожары в двух районах из-за падения обломков "шахедов". Предварительно, шесть человек получили ранения.