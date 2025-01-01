У новорічну ніч Росія запустила по Україні 111 ударних дронів: як відпрацювала ППО

Полювання на "шахеди" (Фото: Telegram-канал Олексія Кулеби)

У ніч проти 1 січня окупанти атакували Україну понад сотнею ударних безпілотників, більшість з них вдалося збити силам протиповітряної оборони. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

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З 20:30 31 грудня росіяни атакували українські регіони 111 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Райони пусків – Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та тимчасово окупований Крим.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Через активну протидію 46 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, ще два полетіли у Росію та Білорусь.

У ніч проти 1 січня у Запорізькій області унаслідок дронової атаки загорілися приватні будинки.

У Києві зафіксовані пожежі у двох районах через падіння уламків "шахедів". Попередньо, шість людей отримали поранення.