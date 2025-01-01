У Запорізькі області через атаку росіян загорілися будинки, врятовано жінку

Полювання на "шахеди" (Фото: Сухопутні війська)

У ніч проти 1 січня унаслідок російської атаки в одному із населених пунктів Запорізької області здійнялися пожежі. Про це повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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31 грудня о 22:06 в регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ударних дронів. Згодом у Запорізькій області пролунали вибухи.

Федоров пояснив, що звуки вибухів, які було чутно в Запоріжжі, – робота протиповітряної оборони по "шахедах".

1 січня о 00:41 очільник ОВА написав, що внаслідок російської атаки в одному із населених пунктів області горить кілька приватних будинків. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували жінку.

Екстрені служби працюють на місці, додав Федоров. Інших подробиць очільник ОВА не навів.