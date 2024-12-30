У Запорізькій області знищено штаб росіян, є загиблі – відео

Українські військові знищили частину ворожих солдатів, ще кількох поранили

Кадри роботи ГУР (скриншот відео)

Бійці Головного управління розвідки разом із військами оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" знищили у Запорізькій області ворожий штаб разом із солдатами. Відео успішної роботи показали у ГУР.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Аеророзвідники департаменту активних дій ГУР виявили на тимчасово окупованій території Запорізької області штаб росіян. Разом із силами ОСУВ "Таврія" було завдано ракетного удару по ворожому штабу.

Внаслідок спільної праці було вбито шістьох загарбників, а ще троє отримали важкі поранення.