Український дрон Magura "змінив погоду" у Чорному морі, знищено 15 суден Росії – ГУР

Дрон "Маґура" (скриншот відео)

Ударний морський дрон Magura V5 українського виробництва допоміг "змінити погоду" у Чорному морі на користь України та знищив півтора десятка російських суден. У Головному управлінні розвідки розповіли про його досягнення на сьогодні.

Magura V5 – зброя, яка гарантує морське право України, зазначають у ГУР. Він може нести чверть тонни вибухівки. Завдяки цьому дрону вдалося очистити акваторію Чорного моря від загрози російського флоту та забезпечити вільне судноплавство.

Український морський ударний дрон став першим у світі безпілотником, який потопив військовий корабель, зазначили у воєнній розвідці. Загалом на рахунку "Маґури" під керівництвом спецпідрозділу ГУР "Group13" 15 знищених ворожих кораблів та інших суден Росії.

"Найперше завдання ― вже успішно виконане: це повноцінне блокування чорноморського флоту РФ. Він абсолютно не функціонує", – наголосив командир спецпідрозділу на псевдо Тринадцятий.

У ГУР зазначили, що після втрати низки дорогих кораблів Росія вивела свій флот із тимчасово окупованого Криму. "Маґура" здатен працювати не тільки в Чорному морі, а і в будь-якому іншому морі, або навіть в океані, кажуть розвідники.

"Ця платформа буде використовуватись як зенітно-ракетний комплекс, тільки на воді. Крок за кроком ми перебираємо контроль не тільки моря, а й повітря", – підсумував Тринадцятий.

11 грудня 2024 року ГУР повідомило, що у Брянську згоріли два магістральні тепловози, які забезпечували логістичні потреби окупаційної армії РФ.

23 грудня у російській "Алабузі" знищено склад із деталями для "шахедів" на $16 млн, повідомили у ГУР.

28 грудня у ГУР повідомили, що під Москвою вибухнули вагони потягу, який армія РФ використовувала для логістики.