Украинский дрон Magura "изменил погоду" в Черном море, уничтожены 15 судов России – ГУР

Дрон "Магура" (скриншот видео)

Ударный морской дрон Magura V5 украинского производства помог "изменить погоду" в Черном море в пользу Украины и уничтожил полтора десятка российских судов. В Главном управлении разведки рассказали о его достижениях на сегодняшний день.

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Magura V5 – оружие, гарантирующее морское право Украины, отмечают в ГУР. Он может нести четверть тонны взрывчатки. Благодаря этому дрону удалось очистить акваторию Черного моря от угрозы российскому флоту и обеспечить свободное судоходство.

Украинский морской ударный дрон стал первым в мире потопившим военный корабль беспилотником, отметили в военной разведке. В общей сложности на счету "Магуры" под руководством спецподразделения ГУР "Group13" 15 уничтоженных вражеских кораблей и других судов России.

"Прежде всего задача ― уже успешно выполнена: это полноценная блокировка черноморского флота РФ. Он абсолютно не функционирует", – подчеркнул командир спецподразделения с позывным Тринадцатый.

В ГУР отметили, что после потери ряда дорогих кораблей Россия вывела свой флот из временно оккупированного Крыма. Магура способен работать не только в Черном море, но и в любом другом море, или даже в океане, говорят разведчики.

"Эта платформа будет использоваться как зенитно-ракетный комплекс, только на воде. Шаг за шагом мы перебираем контроль не только моря, но и воздуха", – подытожил Тринадцатый.

11 декабря 2024 года ГУР сообщило, что в Брянске сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистические потребности оккупационной армии РФ.

23 декабря в российской "Алабуге" уничтожен состав с деталями для "шахедов" на $16 млн, сообщили в ГУР.

28 декабря в ГУР сообщили, что под Москвой взорвались вагоны поезда, используемого армией РФ для логистики.