В Запорожской области уничтожен штаб россиян, есть погибшие
Бойцы Главного управления разведки вместе с войсками оперативно-стратегической группировки "Таврия" уничтожили в Запорожской области вражеский штаб вместе с солдатами. Видео успешной работы показали в ГУР.
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Аэроразведчики департамента активных действий ГУР обнаружили на временно оккупированной территории Запорожской области штаб россиян. Вместе с силами ОСГВ "Таврия" был нанесен ракетный удар по вражескому штабу.
В результате совместного труда были убиты шесть захватчиков, а еще трое получили тяжелые ранения.
- 23 декабря ГУР уничтожило склад с деталями для "шахедов" на $16 млн в российской "Алабуге".
- 28 декабря в ГУР сообщили, что украинский дрон Magura "изменил погоду" в Черном море, уничтожены 15 судов России.
- В тот же день под Москвой взорвались вагоны поезда, используемого армией РФ для логистики. В ГУР показали видео.