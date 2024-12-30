В Запорожской области уничтожен штаб россиян, есть погибшие

Украинские военные уничтожили часть вражеских солдат, еще несколько ранили

Кадры работы ГУР (скриншот видео)

Бойцы Главного управления разведки вместе с войсками оперативно-стратегической группировки "Таврия" уничтожили в Запорожской области вражеский штаб вместе с солдатами. Видео успешной работы показали в ГУР.

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Аэроразведчики департамента активных действий ГУР обнаружили на временно оккупированной территории Запорожской области штаб россиян. Вместе с силами ОСГВ "Таврия" был нанесен ракетный удар по вражескому штабу.

В результате совместного труда были убиты шесть захватчиков, а еще трое получили тяжелые ранения.