Росія вгатила балістикою по промисловій інфраструктурі Запоріжжя

Вибух прогримів у місті пізно ввечері, потім фіксувався розвіддрон

Фото: Telegram Куртєва

Пізно ввечері 26 грудня Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Він зазначив, що ворог підступно бʼє по промисловій інфраструктурі області.

Інформації про постраждалих немає, масштаби руйнувань встановлюються.

Вибух у місті прогримів о 23:01. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

Після вибуху моніторингові канали фіксували розвідувальний дрон росіян над містом.