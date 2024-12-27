Россия ударила баллистикой по промышленной инфраструктуре Запоріжжя

Взрыв прогремел в городе поздно вечером, потом фиксировался разведдрон

Фото: Telegram Куртева

Поздно вечером 26 декабря Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

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Он отметил, что враг коварно бьет по промышленной инфраструктуре области.

Информация о пострадавших отсутствует, масштабы разрушений устанавливаются.

Взрыв в городе прогремел в 23:01. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

После взрыва мониторинговые каналы фиксировали разведывательный дрон россиян над городом.