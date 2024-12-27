Россия ударила баллистикой по промышленной инфраструктуре Запоріжжя
Поздно вечером 26 декабря Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
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Он отметил, что враг коварно бьет по промышленной инфраструктуре области.
Информация о пострадавших отсутствует, масштабы разрушений устанавливаются.
Взрыв в городе прогремел в 23:01. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
После взрыва мониторинговые каналы фиксировали разведывательный дрон россиян над городом.
- 10 декабря днем Россия ударила баллистикой по Запорожью. Была разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания. В результате удара погибли 11 человек.
- 20 декабря Россия дронами атаковала девятиэтажку в Запорожье.