Россия дронами атаковала девятиэтажки в Запорожье и Харькове, есть пострадавшие

В Запорожье ранены 12-летний мальчик и женщина, в Харькове пострадавших нет

Запорожье (Фото: Иван Федоров/Telegram)

Вечером 20 декабря российские оккупационные войска атаковали Запорожье, в результате чего получили ранения два человека, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Также есть попадания в Харькове.

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Враг совершил атаку ударными беспилотниками. В Запорожье взрывной волной и обломками частично выбиты окна в девятиэтажке. Ранены 12-летний мальчик и женщина.

В Харькове дрон попал по жилому дому в Салтовском районе, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Удар пришелся между первым и вторым этажом многоэтажки, на месте вспыхнул пожар.

По предварительным данным, без пострадавших.

ДОПОЛНЕНО в 22:35. Синегубов заявил, что в Харькове четверо пострадавших, среди них 12-летняя девочка.

Поздним вечером 19 декабря Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, попав в двухэтажный дом.