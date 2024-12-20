Россия дронами атаковала девятиэтажки в Запорожье и Харькове, есть пострадавшие

Россия дронами атаковала девятиэтажки в Запорожье и Харькове, есть пострадавшиедополнено
Вечером 20 декабря российские оккупационные войска атаковали Запорожье, в результате чего получили ранения два человека, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Также есть попадания в Харькове.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
Враг совершил атаку ударными беспилотниками. В Запорожье взрывной волной и обломками частично выбиты окна в девятиэтажке. Ранены 12-летний мальчик и женщина.
В Харькове дрон попал по жилому дому в Салтовском районе, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Удар пришелся между первым и вторым этажом многоэтажки, на месте вспыхнул пожар.
По предварительным данным, без пострадавших.
ДОПОЛНЕНО в 22:35. Синегубов заявил, что в Харькове четверо пострадавших, среди них 12-летняя девочка.
- Поздним вечером 19 декабря Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, попав в двухэтажный дом.