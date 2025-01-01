В Запорожские области из-за атаки россиян загорелись дома, спасена женщина

Охота на "шахеды" (Фото: Сухопутные войска)

В ночь на 1 января в результате российской атаки в одном из населенных пунктов Запорожской области начались пожары. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

31 декабря в 22:06 в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения ударных дронов. Впоследствии в Запорожской области раздались взрывы.

Федоров объяснил, что звуки взрывов, которые были слышны в Запорожье, – работа противовоздушной обороны по "шахедам".

1 января в 00:41 глава ОВА написал, что в результате российской атаки в одном из населенных пунктов области горит несколько частных домов. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли женщину.

Экстренные службы работают на месте, добавил Федоров. Других подробностей глава ОВА не привел.