Росія атакує Київ дронами. Через падіння уламків виникли пожежі у двох районах – фото

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Рано-вранці 1 січня росіяни атакують Київ ударними безпілотниками. У одному із районів столиці зафіксовано падіння уламків. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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За даними КМВА, унаслідок атаки ударних БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Печерському районі міста. За попередньою інформацією, вони впали на нежитлову забудову. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Водночас мер Києва Віталій Кличко уточнив, що у місті працює протиповітряна оборона. Внаслідок ворожої атаки, попередньо, є загоряння в нежитловому приміщенні в Печерському районі.

В КМВА наголосили, що повітряна тривога триває і закликали киян залишатися в укриттях.

Згодом Кличко заявив, що у Печерському районі є загоряння на даху та в одній з квартир житлового будинку. До медиків наразі звернулася одна людина.

Також є інформація про падіння уламків на ще одну нежитлову будівлю в Печерському районі.

ДОПОВНЕНО О 08:00. Водночас в КМВА стверджують, що внаслідок падіння уламків у Печерському районі сталося загоряння покрівлі нежитлової будівлі та частково зруйновано мансардний поверх п’ятиповерхового будинку із пожежею на площі 20 квадратних метрів. Там додали, що постраждалих немає.

Кличко ж написав, що у будинку на Печерську частково зруйновані два верхні поверхи. Відомо про одного постраждалого, його ушпиталили, резюмував мер міста.

ДОПОВНЕНО О 08:20. В КМВА повідомили, що внаслідок атаки ударних БпЛА зафіксовано падіння уламків у Святошинському районі. Попередньо, на нежитлову територію. Пошкоджені автомобілі, гаражі. Виникла локальна пожежа. Інформація щодо потерпілих встановлюється.

Водночас із житлового будинку у Печерському районі врятовано одну жінку.

Кличко додав, що внаслідок падіння уламків вибиті вікна в будинку у Святошинському районі, поруч з гаражами, де сталася пожежа. Також частково пошкоджена трамвайна колія.

ДОПОВНЕНО О 08:27. Кличко написав, що у Печерському районі постраждали троє людей. Двох із них ушпиталили.

ДОПОВНЕНО О 08:35. Державна служба України з надзвичайних ситуацій уточнила, що у Печерському районі сталось часткове руйнування двох поверхів житлового будинку та пожежа на площі 70 квадратних метрів. Одну жінку врятовано. Пожежу наразі локалізовано, проводяться роботи з ліквідації.

Також сталося загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі на площі 80 квадратних метрів.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: КМВА

Фото: КМВА