Зек і кур’єри на мопеді. СБУ взяла підпалювачів автівок ЗСУ у Києві та Харкові – фото

Чотирьом фігурантам оголошено про підозру за двома статтями, їм загрожує до 10 років за ґратами

Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання у Києві та Харкові двох груп, що підпалювали військові автівки на замовлення Росії.

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Чотирьох підпалювачів по гарячих слідах затримали СБУ та Нацполіція.

Фігуранти потрапили у поле зору росіян, коли шукали швидкі заробітки в Telegram. Однак замість грошей від РФ отримали підозру.

У Києві затримано двох місцевих жителів віком 16 та 18 років, які протягом доби підпалили мультівен та пікап ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на Донеччині.

Щоб швидко втекти, вони переміщувалися на мопеді кур’єрського доставлення, до якого нещодавно працевлаштувалися. Однак далеко втекти їм не вдалося – обох затримали одразу після підпалу.

Ще двох фігурантів затримали у Харкові. Одним із них виявився колишній в’язень, який місяць тому вийшов на волю з виправної колонії, де відбував покарання за крадіжку та завдання тілесних ушкоджень. До підривної діяльності він залучив свого знайомого. Обох теж затримали одразу після підпалу.

Під час обшуків у фігурантів виявили легкозаймисті суміші.

Затриманим повідомили про підозру за статтями про умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також про перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Підозрювані під вартою, їм загрожує до 10 років тюрми.