Поліція: Росіяни пропонують тисячі доларів за підпал авто ЗСУ, але ніхто їх не отримує

Дмитро Шумейко, начальник поліції Києва, розповів, що російські спецслужби шантажують людей, щоб не виплачувати їм решту обіцяних грошей

Підпал авто (Фото: Нацполіція)

Російські спецслужби пропонують українцям від 600 до кількох тисяч доларів за підпал автівок військових, втім, жоден із паліїв не отримав обіцяних грошей. Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник поліції Києва Дмитро Шумейко.

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За його словами, мотивація порушників у всіх випадках однакова – жага до легких грошей.

"Ворожі спецслужби через соцмережі пропонують гроші – від 600 до кількох тисяч доларів за підпали авто. Але жоден із тих, хто погодився, цих грошей не отримав", – розповів Шумейко.

Лише в деяких випадках палії отримували якусь частку обіцяного. Втім, після цього представники спецслужб країни-агресора починали шантажувати, що передадуть їхні дані українським правоохоронцям.

"Зараз хотів би звернутися до батьків і освітян – потрібно говорити з дітьми й пояснювати їм, що наш ворог не має ні совісті, ні моралі та втягує у цю злочинну діяльність дітей. І чим більше ми будемо говорити про це з дітьми, тим, я впевнений, вони будуть менше потрапляти у це", – наголосив начальник столичної поліції.

Він закликав українців звертатися у поліцію, якщо ті побачать подібні оголошення, зокрема у соцмережах.

25 липня 2024 року СБУ повідомила, що розслідує 31 кримінальне провадження щодо підпалів автомобілів військовослужбовців, а загалом відомо про 80 випадків.

29 липня стало відомо про затримання в Одесі шістьох чоловіків, які підпалили 15 авто військовослужбовців.

30 липня у Київській області затримали чоловіка та жінку, які, за версією слідства, протягом однієї ночі підпалили три авто військових і волонтерів.

2 серпня у Києві винесено вирок чоловіку, який протягом року спалив 10 автівок військовослужбовців.

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